Компания Embily была основана в Дубае в июне 2017 года. С помощью платёжноӗ платформы Embily стал возможным выпуск ко-брендовых карт Union Pay (CUP) и Mastercard (MC), которые можно пополнять как путём банковского перевода, так и с помощью криптовалют (BTC, ETH, LTC или токенов). Крипто-фиатная инфраструктура и доступный̆ API платформы Embily дает возможность создать B2C решение для моментальной̆ конвертации криптовалют в фиат с выводом на карточный̆ счёт в пределах 1 часа.

Оба участника расценивают совместное партнёрство в качестве важной социальной инициативы по формированию и развитию общества цифровых технологий.