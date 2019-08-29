Разобраться с делом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви нужно как можно скорее, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью ТАСС.



«С этим делом надо максимально быстро разбираться. У нас ведь проблема не только в том, что какие-то дела, как видим на примере Ивана Голунова (журналист интернет-издания «Медуза», необоснованно обвиненный в покушении на сбыт наркотиков. — Прим. ТАСС), возникают на ровном месте. Они порой длятся месяцами, годами, зависая без проведения каких-то фактических действий», — подчеркнул министр.

Орешкин не стал давать оценку потенциальному ущербу для российского делового климата от ситуации с арестом Калви, но отметил, что это дело «добавляет красок к глобальному пессимистическому настроению».

В феврале текущего года Басманный суд заключил американца Калви, одного из крупнейших инвесторов в российскую экономику, в СИЗО по уголовному делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей.

Следствие полагает, что Калви с директором финансового департамента фонда Baring Vostok Филиппом Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 млрд рублей при реальной стоимости 600 тыс. Изначально все фигуранты дела были отправлены в СИЗО, позднее суд изменил меру пресечения на домашний арест основателю Baring Vostok Калви и экс-главе банка «Восточный» Кордичеву.