Объем кредитов населению в июне увеличился на 1,4%, что явилось минимальным значением с февраля текущего года. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном институтом «Центр развития» НИУ «ВШЭ».



В результате показатель роста объема розничных кредитов «год к году» снижается второй месяц подряд, составив 22,8% — минимум с декабря прошлого года. Доля ипотечных жилищных кредитов в общем объеме задолженности населения перед банками продолжила снижение, достигнув 43%, что является минимальным значением с февраля 2018 года.



Власти с начала лета обсуждают роль и значение потребительского кредитования в России. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне заявила, что высокая закредитованность населения не означает, что на рынке потребкредитования появляется «пузырь», это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что российская экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году, если рост потребкредитования продолжится существующими темпами.



Позднее Орешкин заявил, что текущая ситуация в сегменте потребительского кредитования в России приобретает черты социальной проблемы. По его словам, более 70% дохода уходит на выплату долгов у 15% российских заемщиков.



