Также банк изменяет условия обслуживания счетов в евро.
Джей энд Ти Банк прекращает прием депозитов юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) в евро, а также изменяет условия обслуживания счетов в евро, говорится в сообщении кредитной организации.
С 1 ноября 2019 года банк вводит ежемесячную комиссию за ведение текущих и карточных счетов физических лиц в евро и расчетных счетов ИП в евро. Размер комиссии зависит от суммарного среднемесячного остатка по всем текущим, карточным и расчетным счетам клиента в евро и составляет:
- от 0 до 10 тыс. евро (включительно) — 0 рублей;
- свыше 10 001 евро — 0,02% ежемесячно от суммарного средне хронологического остатка по всем счетам клиента в расчетном месяце.
Оценить:
Нет комментариев