Передача функций Российского союза автостраховщиков (РСА) в сфере технического осмотра правительству является направленной на недопущение дестабилизации рынка технического осмотра и рынка ОСАГО мерой, сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Банк России считает, что мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка технического осмотра и, как следствие, рынка ОСАГО является передача функций РСА в сфере технического осмотра правительству РФ. В настоящее время эти предложения Банка России обсуждаются с заинтересованными ведомствами», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Центробанк предлагает освободить РСА от функций куратора техосмотра автомобилей.