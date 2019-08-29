Объем факторингового портфеля Альфа-Банка в Москве составил порядка 46,5 млн рублей. Клиентская база банка увеличилась до 179 компаний. При этом общероссийский портфель Альфа-Банка составил около 62 млрд рублей.

«Альфа-Банк является лидером рынка факторинга Москвы. За прошедший год Банк обеспечил порядка трети совокупного портфеля столичного региона (46,5 млн из 153 млн рублей). При этом Альфа-Банк лидирует в диджитализации факторинга. Доля финансирования через цифровые каналы превышает 98%», - подчеркнул директор трансакционного бизнеса Альфа-Банка Павел Рязанов.

Наибольшая доля сделок пришлась на безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией.

Факторинг – комплекс услуг для компаний, которые реализуют или закупают продукцию или услуги с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.

Альфа-Банк оказывает весь спектр услуг в рамках финансирования коммерческой задолженности компаний: факторинг без регресса, с регрессом, экспортный и импортный факторинг, управление кредиторской задолженностью. Подразделения Банка расположены во всех ключевых регионах РФ.