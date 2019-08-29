Ассоциация банков Швеции выступила с критикой указанной инициативы.
Шведское правительство намерено обложить банки новым налогом для того, чтобы увеличить оборонный бюджет, пишут «Известия» со ссылкой на Bloomberg.
Новый налоговый сбор, заявила глава шведского Минфина Магдалена Андерсон, будет приносить бюджету порядка 5 млрд крон (508 млн долларов; 33,97 млрд рублей) в год.
«Банки могут платить более высокие налоги, чем те, которые они платят сегодня. Они (банки. — Прим. ред.) также представляют риски для экономики, поэтому я считаю разумным, что они должны вкладываться больше», — сказала министр, обратив внимание, что эти финансовые организации получают высокий доход и в последние годы они только «выиграли от налоговых изменений».
Ассоциация банков Швеции выступила с критикой указанной инициативы, заявив, что банки и так платят высокие сборы для того, чтобы государство могло справляться с финансовыми кризисами.
«Налог для банков окажет чрезвычайно негативное воздействие на занятость и (экономический. — Прим. ред.) рост», — сказал глава ассоциации Ханс Линдберг. По его словам, время для реализации плана правительства — неудачное: экономика замедляется, а новые правила могут ограничить кредитование компаний.
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