Просроченная задолженность по кредитным картам сокращается, несмотря на доступность банковских денег и лояльность условий, отмечают в Уральском Банке Реконструкции и Развития (УБРиР).



В первом полугодии 2019 года УБРиР на 15% увеличил выдачу кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Также увеличился средний лимит по кредитным картам: если в первом полугодии прошлого года он составлял порядка 65 тыс. рублей, то в этом году — уже около 70 тыс. рублей.



«На фоне растущего портфеля доля проблемной задолженности по кредитным картам в УБРиР снижается. Если на 1 июля 2018 года этот показатель составлял 6,7%, то на 1 июля 2019 года на просрочке свыше 30 дней находится всего 5,8%», — подчеркнул директор центра розничных рисков УБРиР Александр Трофимов.

По его словам, на это есть несколько причин. Во-первых, беспроцентный период до 120 или 240 дней обеспечивает заемщикам значительный временной лаг, чтобы полностью погасить задолженность за соответствующий расчетный период.

Во-вторых, снижение просроченной задолженности объясняется совершенствованием системы оценки потенциальных заемщиков. Также УБРиР сместил акцент на кредитование «своих» клиентов с проверенной платежной дисциплиной.

Рост популярности кредитных карт характерен в целом для рынка, замечает Трофимов. Судя по отчету НБКИ, добавил он, с января по июнь этого года российские банки выдали 5,8 млн штук кредиток, а годом ранее было выдано почти на 1 млн штук меньше.