Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в ходе своего выступления на встрече министров труда G20, которая открылась в воскресенье в японском городе Мацуяма, рассказал о принимаемых в России мерах, направленных на увеличение продолжительности жизни населения и расширение уровня занятости всех слоев населения.



«Благодаря комплексу мер, принимаемых государством, и, что самое главное, благодаря изменению отношения людей к своему здоровью темпы роста продолжительности жизни в России являются одними из самых высоких в мире. За последние 15 лет средняя продолжительность жизни увеличилась на восемь лет, в том числе мужчин — на 9,2 года. В 2018 году продолжительность жизни составила почти 73 года», — отметил министр. В то же время Топилин подчеркнул, что российские власти осознают необходимость улучшать этот показатель. «Мы ставим задачу увеличить продолжительность жизни к 2030 году до 80 лет», — пояснил он.

Касаясь темы трудоустройства, руководитель министерства рассказал об особенностях российского рынка труда. «Особенность заключается в том, что, несмотря на продолжающееся снижение численности населения трудоспособного возраста, численность рабочей силы остается практически стабильной. Более 95% экономически активного населения работают», — отметил он.

Топилин подчеркнул, что РФ сосредоточена на расширении возможностей занятости тех, кто «независимо от пола, возраста или ограничений по здоровью хотел бы работать и повышать свои профессиональные навыки». Глава Минтруда также рассказал коллегам по G20 о том, что в России введены особые меры по недопущению дискриминации пожилых на рынке труда — введена ответственность работодателя.