Самозанятых в России примерно 16—17 млн, или почти четверть от всех работающих. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС.

Согласно исследованию, в последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста самозанятости в качестве основного доходного занятия: с 2016 года доля самозанятых по основной работе выросла с 7,7% до 10%. Еще 12,4% опрошенных с различной периодичностью работают на дополнительной работе в качестве самозанятых (примерно 9—10 млн человек). В 2016 году таких граждан насчитывалось несколько больше — 16,3%, отмечают аналитики. Доля самозанятых в общей численности занятого населения составляет 22,4% (в 2016 году — 24%). В абсолютных значениях — это около 16—17 млн человек, подпадающих под государственное регулирование в области самозанятости.

При этом без официального оформления своей профессиональной деятельности по основной работе трудятся 53,3% самозанятых. «Не случайно в настоящее время деятельность самозанятых воспринимается органами власти как исключительно «теневая» занятость, существующая вне рамок правового поля», — отмечается в исследовании.

Если в прошлые годы (2001—2017 годах) практически каждый второй занятый помимо основной работы подрабатывал где-то на стороне, то сейчас (в 2019-м) только 27,6% работающих граждан заявили о наличии дополнительной занятости.

«Причины снижения вовлеченности во вторичную занятость могут быть связаны как с возрастающими преградами на пути совмещения работниками нескольких работ, так и с ограничением потребительской активности заказчиков работ или услуг. Кроме того, нельзя не учитывать повышенное внимание к вопросам «теневых» процессов на рынке труда со стороны государства», — полагают эксперты.

Согласно данным опроса, среди самозанятых граждан по дополнительной работе без оформления официальных соглашений трудятся 72,8% (в 2016 году — 68,2%). Исследование показало, что значительное число самозанятых трудятся в сфере торговли (10%), строительства (10%), недвижимости (7%), образования (репетиторство) (7%), сельского хозяйства (7%), авторемонта (6%), частного извоза (5%), ремонта бытовой и компьютерной техники (5%).

Профессиональная деятельность в качестве агента по недвижимости (риелтора), строителя, водителя, работников сельского хозяйства, сферы красоты или искусства свойственна самозанятым по основной деятельности. Самозанятые по дополнительной деятельности являются в основном репетиторами, IT-специалистами, оказывают юридические, финансовые, страховые услуги, ремонтируют бытовую или компьютерную технику, являются авторами научных текстов.

Общее число самозанятых, работающих без официального соглашения с заказчиком или уполномоченными органами, в 2019 году составляет 64,1% (2016-м — 61,8%) от числа всех самозанятых, что в абсолютных величинах соответствует примерно 10—11 млн работников.

«Несмотря на некоторое снижение числа самозанятых по дополнительной работе, на российском рынке труда растет количество работников, для которых самозанятость является основной и единственной работой (доходным занятием). В ближайшее время можно предположить дальнейшее распространение данного явления. А невысокая включенность самозанятых в правовые взаимоотношения актуализирует вопрос о государственном регулировании их деятельности», — резюмируют аналитики.