Каждый десятый россиянин, являющийся клиентом микрофинансовых организаций, оформляет заем на сборы детей к школе. Средняя сумма такого кредита составляет порядка 10 тыс. рублей, говорится в исследовании компании «Юником 24».

«В преддверии 1 сентября традиционно спрос на займы вырастает среди родителей школьников. В среднем в этом году на их долю приходится порядка 7—8% от общего числа займов... Однако реальный долевой показатель может достигать 10%, так как часть заемщиков берут заем на неотложные нужды — часть денег направляя на закрытие необходимых потребностей, другую — на покупки к школе. Таким образом, каждый десятый заемщик может нуждаться в финансовой поддержке в период подготовки к учебному году», — сказано в исследовании.

По разным оценкам, подготовить школьника к учебному году обошлось родителям в среднем в 9—10 тыс. рублей, однако в эту сумму входит лишь минимальный пакет покупок. На практике «корзина первоклассника» обходится в среднем в 15—25 тыс. рублей в зависимости от региона, подсчитали аналитики.



Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на этой неделе сообщил, что расходы россиян на подготовку детей к школе в этом году выросли более чем вдвое — почти до 27 тыс. рублей.



По данным экспертов «Юником 24», в абсолютном значении в 2019 году порядка 145 тыс. займов было взято на эту цель, что больше показателя 2018 года почти на 21%. «При этом общее количество займов постепенно снижает темпы прироста из-за ограничительных мер со стороны регулятора. Таким образом, мы можем говорить лишь о долевом росте данной категории, но не об общем столь существенном росте всего рынка», — отмечают они.