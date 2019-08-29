Средняя сумма перевода на «Детскую Карту № 1» банка «Восточный» составляет 1 100 рублей. При этом в среднем на одну детскую карту приходится 1,6 перевода в месяц. Таким образом, средняя сумма пополнения детской карты с родительской карты «Восточного» составляет 1 760 рублей в месяц. Именно столько в среднем родители выделяют на карманные расходы (во всяком случае, в их безналичном виде) своим детям, выяснили аналитики «Восточного».



Согласно исследованию, школьники тратят эти деньги на одежду и аксессуары, в продуктовых магазинах и супермаркетах, а также ресторанах, в частности формата фастфуд. Средний чек по детской карте — 867 рублей.

«Детская Карта № 1» оформляется бесплатно ребенку с шести до 14 лет как дополнительная к основному счету родителя. По карте предусмотрено начисление до 7% на остаток средств на счете (без дополнительных условий по размеру остатка и ежемесячному обороту), а также повышенный кешбэк до 5% в бонусных категориях (до 30 сентября это — «Кафе и рестораны», «Авиабилеты» и «Общественный транспорт»).

Особенность детской карты «Восточного» в том, что родители не только видят, на что тратит деньги ребенок, но и устанавливают лимиты на совершение безналичных операций. Согласно имеющимся данным, средний размер лимита по «Детской Карте № 1» составляет 1 100 рублей — именно такую сумму родители готовы полностью отдать под ответственность своего ребенка. При этом минимальный установленный лимит по детской карте — 500 рублей, а максимальный — 20 тыс. рублей.

«Детская Карта № 1» — удобный способ перевести деньги своему ребенку, даже если он находится на расстоянии, например в летнем лагере. В то же время детская карта позволяет контролировать самостоятельные расходы ребенка: в мобильном или интернет-банке можно всегда посмотреть, на что, когда и где были потрачены средства. Там же при необходимости можно в любой момент увеличить или уменьшить лимит по карте», — отмечается в релизе кредитной организации.