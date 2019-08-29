Банк «Нейва» в сентябре начисляет кешбэк в размере 1,5% ( Visa Classic ) или 3% ( Visa Gold ) при совершении клиентами покупок по кредитным и дебетовым картам в категории «одежда и обувь» вместо категории «книжные магазины и канцелярские товары».

Как и прежде, по картам Visa Classic предусмотрены 1,5% кешбэка в категории «АЗС» и возврат в размере 0,5% от остальных покупок; по Visa Gold величина кешбэка составляет 3% и 1% соответственно.



Прочие условия по картам не изменились.