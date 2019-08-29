Центральный банк Аргентины обязал финансовые учреждения получать разрешения при распределении своей прибыли. Соответствующее распоряжение было опубликовано в пятницу.

«Финансовые учреждения должны будут предварительно получить разрешение ЦБ Аргентины для распределения своей прибыли», — говорится в документе. Таким образом, аргентинские банки не смогут переводить средства из страны без ведома ЦБ.

В Центробанке отметили, что «эта мера гарантирует поддержание ликвидности системы, чтобы вкладчики могли получить запрашиваемые ими наличные средства».

В 15:00 (21:00 мск) крупнейший государственный банк Аргентины Banco Nacion продавал доллар за 61 песо. В понедельник курс составлял 57 песо за доллар. Резервы ЦБ за три недели сократились с 66,3 млрд до 56 млрд долларов.

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших 11 августа праймериз, на которых победил оппозиционный левоцентристский кандидат в президенты Альберто Фернандес. После оглашения результатов волеизъявления курс песо по отношению к доллару резко упал, а основной аргентинский биржевой индекс Merval обвалился на 38%.