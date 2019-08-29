Банк «Ренессанс Кредит» открыл новое отделение в Тобольске, следует из релиза финучреждения.

Кредитно-кассовый офис «Тобольск 7-й микрорайон» расположен по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7-й мкр-н, д. 30.



«Здесь клиенты могут оформить кредит наличными или получить кредитную карту», — уточнили в банке.



Обслуживание клиентов в отделении осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 17:00.

