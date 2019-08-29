Принятие законопроекта ожидается в октябре, но ЦБ потребуется три месяца на открытие финансового агрегатора
Реализацию финансового маркетплейса ЦБ придется отложить на начало 2020 года, сообщают «Известия». По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, соответствующий законопроект планируется принять только в октябре. До этого законодательная инициатива должна пройти несколько стадий: одобрение в профильном комитете и принятие во втором и третьем чтениях. В ЦБ сообщили, что лишь через три месяца после этого на платформе будет открыт первый вклад.
Благодаря финансовому маркетплейсу у граждан появится возможность получать продукты банков, страховых компаний, фондового рынка удаленно, напомнил Аксаков.
В пресс-службе Московской биржи, которая выступает оператором платформы, сообщили, что технологически сервис уже готов, но для его запуска необходимо дождаться утверждения законопроекта. Уже сейчас идет интеграция с банками и наблюдается большой интерес со стороны потенциальных участников маркетплейса, отметили в Мосбирже. С 22 банками подписан меморандум, подчеркнули там.
Как рассказали в банках, платформа позволит кредитным организациям привлекать новых клиентов по всей стране без расходов на офисную сеть. А граждане, в свою очередь, получат доступ к предложениям многих банков даже в отдаленных регионах. Благодаря кросс-сейлингу (продажа услуг в дополнение в основной) будут предложены принципиально новые банковские продукты. В состав финансового маркетплейса также войдут Система быстрых платежей и платформа регистратора финансовых трансакций.
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