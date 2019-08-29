Реализацию финансового маркетплейса ЦБ придется отложить на начало 2020 года, сообщают «Известия» . По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, соответствующий законопроект планируется принять только в октябре. До этого законодательная инициатива должна пройти несколько стадий: одобрение в профильном комитете и принятие во втором и третьем чтениях. В ЦБ сообщили, что лишь через три месяца после этого на платформе будет открыт первый вклад.



Благодаря финансовому маркетплейсу у граждан появится возможность получать продукты банков, страховых компаний, фондового рынка удаленно, напомнил Аксаков.

В пресс-службе Московской биржи, которая выступает оператором платформы, сообщили, что технологически сервис уже готов, но для его запуска необходимо дождаться утверждения законопроекта. Уже сейчас идет интеграция с банками и наблюдается большой интерес со стороны потенциальных участников маркетплейса, отметили в Мосбирже. С 22 банками подписан меморандум, подчеркнули там.

Как рассказали в банках, платформа позволит кредитным организациям привлекать новых клиентов по всей стране без расходов на офисную сеть. А граждане, в свою очередь, получат доступ к предложениям многих банков даже в отдаленных регионах. Благодаря кросс-сейлингу (продажа услуг в дополнение в основной) будут предложены принципиально новые банковские продукты. В состав финансового маркетплейса также войдут Система быстрых платежей и платформа регистратора финансовых трансакций.