Полугодовой убыток «ВЭБ-лизинга» по МСФО составил 3,711 млрд рублей против прибыли в 12,885 млрд за первое полугодие 2018 года. Такие данные приводятся в отчетности компании.

В числе прочего данные отчетности свидетельствуют о некотором снижении процентных доходов от финансового лизинга — до 8,382 млрд рублей за первое полугодие 2019 года с 9 млрд годом ранее.

Доходы от операционной аренды повысились, составив за отчетный период 9,15 млрд рублей против 7,709 за аналогичный период 2018-го. Чистый доход от операционной аренды вырос с 3,039 млрд до 3,52 млрд рублей.

Совокупный доход составил 6,51 млрд рублей против 4,869 млрд за первое полугодие 2018 года. Величина за отчетный период оказалась положительной в первую очередь за счет переоценки валютных статей, следует из данных отчетности.



Напомним, группа ВЭБа, в которую входит «ВЭБ-лизинг», получила за полгода 12,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против убытка за аналогичный период прошлого года.