Трое неизвестных ворвались в кредитное учреждение на юго-востоке Москвы и похитили сумку с деньгами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.



«В 17:32 поступило сообщение о разбое в финансово-кредитной организации на Братиславской улице. Трое неизвестных зашли в организацию с предметом, похожим на пистолет, и, угрожая, похитили у мужчины сумму с крупной суммой денежных средств», — сказал собеседник агентства.

После этого злоумышленники скрылись. Сейчас их ищут.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, потерпевший заявил, что в украденной сумке было около 140—150 млн рублей.