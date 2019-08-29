Связь-Банк в августе 2019 года передал в ВЭБ активы на сумму 24,3 млрд рублей, среди которых пять дочерних паевых фондов и другие. Об этом сообщается в отчетности банка.

«В перечень планируемого к продаже имущества входят кредиты корпоративным клиентам, запасы (жилая и нежилая недвижимость), инвестиционная недвижимость, прочие финансовые активы, переоцениваемые через прибыль или убыток, которые по состоянию на 30 июня 2019 года учитываются как активы, предназначенные для продажи. Также в план продажи входят пять дочерних паевых фонда Банка и их дочерние и зависимые организации, в том числе ассоциированная организация Rose Group Limited, которые по состоянию на 30 июня 2019 года учитываются как активы и непосредственно связанные с ними обязательства, предназначенные для продажи», — отмечается в документе.

Банк указывает, что деятельность дочерних паевых фондов не является существенной для группы и составляет на отчетную дату 4% от остальных активов.

Кредитная организация также получила вот ВЭБа безвозмездный вклад в имущество в размере 12,8 млрд рублей.