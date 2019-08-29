Суд общей юрисдикции Еревана в пятницу в ходе заседания принял решение арестовать на два месяца бывшего министра финансов республики, экс-начальника Комитета государственных доходов Гагика Хачатряна. Он обвиняется в растрате государственных средств в особо крупном размере, а также в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил журналистам адвокат Хачатряна Ерем Саркисян.

«Суд решил избрать меру пресечения в отношении моего подзащитного — арест на два месяца», — сказал адвокат.

Ранее адвокатская команда Хачатряна сообщила, что опротестовала решение следователя СНБ о его задержании.

Хачатрян был задержан во вторник. В пресс-релизе СНБ указывается, что он проходит по уголовному делу о растрате государственных средств в особо крупном размере и превышении служебных полномочий.

С 2008 до 2014 года Хачатрян занимал должность главы Комитета государственных доходов, а с 2014 до конца 2016 года был министром финансов республики.