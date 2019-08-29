Соединенные Штаты приняли решение ввести санкции против одного из крупнейших ливанских банков Jammal Trust Bank за оказание финансовой помощи ливанскому шиитскому движению «Хезболлах», находящемуся в американском черном списке. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства финансов США.

Рестрикции были также введены против трех страховых компаний, связанных, по версии Вашингтона, с Jammal Trust Bank. Кроме того, отмечается в документе, в черный список попали три гражданина Палестины и один гражданин Ливана за причастность к деятельности контролирующего сектор Газа исламского движения ХАМАС.

Вашингтон назвал «террористической организацией» работающий на территории Ливана уже на протяжении нескольких десятилетий банк, который, по версии американских властей, оказывает финансовые услуги руководству «Хезболлах». Администрация США также обвиняет Jammal Trust Bank в том, что он якобы скрывал свои связи с движением.

«Коррумпированные финансовые учреждения, такие как Jammal Trust, представляют собой прямую угрозу целостности финансовой системы Ливана», — утверждала заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, курирующая в своем ведомстве противодействие терроризму и финансовую разведку.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.