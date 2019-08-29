В 2014 году совместно со своим компаньоном Дмитрием Спиридоновым он основал высокотехнологичный платежный сервис CloudPayments. С этого момента Константин Ян являлся техническим директором и отвечал за инновации, продуктовую линейку, разработку, поддержку, операционную и претензионную работу CloudPayments.

Принятое решение Константин Ян объясняет так: «За последние несколько лет компания из стартапа превратилась в крупного игрока рынка, не последнюю роль в этом сыграла стратегическая сделка с Тинькофф. Казалось, что я достиг своей мечты — в 2014 году мы сделали ставки на технологию, в 2017 – на партнерство с одной из самых высокотехнологичных компаний на рынке финансовых услуг. В итоге CloudPayments имеет самую широкую и удобную линейку продуктов интернет-эквайринга и находится в постоянном развитии. Я предложил Тинькофф выкупить мою долю в CloudPayments, чтобы полностью посвятить себя созданию чего-то нового».

В 2017 году Группа Тинькофф выкупила 55% акций CloudPayments, а в 2019 году увеличила свою долю в компании до 90%. У основателей платежного сервиса осталось по 5%.

Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments, отметил: «Константин Ян — талантливый профессионал и руководитель. Мне очень жаль, что он покидает компанию. Желаю ему успехов во всех начинаниях. Идеология Константина — не оставлять после себя открытых вопросов, поэтому Константин последние несколько месяцев готовил преемника, вводил его в курс специфики бизнеса, занимался систематизацией процессов по лучшим корпоративным стандартам».

Новым техническим директором CloudPayments стал Артем Санников, который последние два года руководил отделом технологий самообслуживания Тинькофф.

«Я рад присоединиться к команде CloudPayments. Передо мной стоит задача не снижать темпы развития текущих продуктов, а также стать неоспоримым технологическим лидером в новых разработках. CloudPayments — перспективная компания с большим потенциалом и сильной командой, и я не сомневаюсь в ее дальнейшем успехе», — прокомментировал Артем Санников.

Справка о компании

CloudPayments — сервис интернет-эквайринга для любого интернет-бизнеса, принимающего банковские карты Visa, Mastercard и МИР. Также дает возможность встроить систему приема платежей через мобильные приложения, социальные сети, мессенджеры, кнопки Apple Pay и Google Pay. Подключение сервиса возможно по всему миру. На данный момент компания работает с 5268 партнерами (клиентами).

90% компании принадлежат Группе Тинькофф: в 2017 году — выкупила 55% акций, а в 2019 году увеличила свою долю в компании до 90%. У компании CloudPayments есть подразделения в Казахстане и Латвии.

«CloudPayments — отличный пример бизнеса, который вырос из маленького стартапа в большую компанию с офисами в нескольких странах. Превосходные технологии и высокий уровень сервиса делают их уникальными и надежными партнерами», — заявляет Олег Тиньков, основатель Тинькофф.