Администрация Дональда Трампа хочет потребовать от Пекина оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления в Китае императоров, сообщило агентство Bloomberg.

Эти ценные бумаги выпускались в начале прошлого века, чтобы привлечь средства на строительство железных дорог. Большое количество облигаций до сих хранится у коллекционеров, также их можно купить на онлайн-аукционах, указывает Bloomberg.

По подсчетам одного из основателей фонда держателей китайских ценных бумаг, сумма выплат по ним с учетом инфляции, процентов и компенсаций составляет более триллиона долларов.

Отмечается, что в Пекине не признают долги дореволюционного правительства и отказываются их выплачивать.

В свою очередь, американский президент уже встретился с группой держателей таких облигаций, которые лоббируют идею потребовать выплаты долгов.