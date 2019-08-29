Инфляция в России по итогам 2019 года и в дальнейшем ожидается ниже целевого уровня в 4%, что дает основания для снижения ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Снижается инфляция. Мы ожидаем более низких темпов инфляции в текущем и следующих годах, чем мы планировали. Соответственно, у ЦБ будут все основания снижать ключевую ставку, за этим последует снижение процентных ставок в экономике», — сказал он.

ЦБ РФ снизил с 29 июля ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,25%, отметив продолжающееся снижение инфляции. Регулятор допустил дальнейшее снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний.

Минэкономразвития 26 августа понизило прогноз по инфляции в РФ на конец 2019 года до 3,8% с 4,3%, указанных в апрельском прогнозе. Прогноз по инфляции в 2020 году понижен до 3% с 3,8%, заложенных в апрельском документе, а в 2021—2024 годах сохранен на целевом уровне в 4%.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 6 сентября.

