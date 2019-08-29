Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил обозначить критерии и создать рабочую систему для быстрой разблокировки личных счетов предпринимателей. Об этом он заявил на совещании по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в Калининграде.

«Что касается блокировки [личных счетов индивидуальных предпринимателей], нужно просто определить порядок, что нужно сделать, чтобы быстрее разблокировать счет», — сказал он, добавив, что обратится с этим предложением в ЦБ.