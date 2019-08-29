Реальный размер назначенных пенсий в июле 2019 года вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные обзора Росстата «Информация о социально-экономическом положении России, январь — июль 2019 года» .

При этом в номинальном выражении средняя пенсия в июле увеличилась на 6% к уровню июля 2018 года, до 14 150 рублей, что составляет 30,8% от средней начисленной заработной платы.

В июне 2019 года пенсия составляла 28,7% от этого показателя.





