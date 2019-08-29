Регуляторные песочницы для апробации инновационных продуктов можно было бы запустить в первую очередь в специальных административных районах (САР): на острове Октябрьский в Калининграде и острове Русский на Дальнем Востоке. С таким предложением выступал министр экономического развития РФ Максим Орешкин на расширенном заседании, посвященном нацпроекту по поддержке малого и среднего бизнеса.

«С точки зрения того, где такие режимы могли бы быть введены, понятно, что, с одной стороны, на них активно претендует та же Москва, которая сейчас выступила с инициативой по искусственному интеллекту, — сказал министр. — Но я думаю, что специальные административные районы, которые у нас созданы, в том числе на острове Октябрьский в Калининградской области, также могли бы получить такой статус».

Регуляторные песочницы предусмотрены подготовленным Минэкономразвития законопроектом «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций». Они предполагают апробацию инновационных товаров и услуг в области цифровой медицины, транспорта, электронного обучения и других сферах в тестовом режиме на отдельных территориях. Таким образом, в рамках «песочниц» будет действовать специальное регулирование, включающее в том числе неприменение к участникам режима отдельных требований.

Специальные административные районы с льготными условиями для международных компаний появились на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в прошлом году. Основная цель создания САР — деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.