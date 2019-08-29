Глава Минэнерго России Александр Новак оценивает ситуацию с ценами на нефть как более-менее стабильную, а волатильность как невысокую.

Минэкономразвития в понедельник понизило прогноз средней цены нефти Urals на 2019 год до 62,2 доллара за баррель с 63,4 доллара за баррель.

«Мне кажется, ситуация более-менее стабильная, волатильность невысокая. Прогнозы всегда корректируются, я ничего не вижу здесь сверхъестественного», — прокомментировал Новак журналистам.