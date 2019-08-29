Оператор мобильной связи запустил две пилотные зоны сети нового поколения 5G в Москве и Кронштадте. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Пилотная зона в Москве развернута на территории ВДНХ и будет использоваться в рамках тестирования технологии Smart City. Позже она также будет доступна для тестирования пользователями.

Сеть в Кронштадте запущена в диапазоне 4,9 ГГц и является первой в России пользовательской пилотной зоной «пятого поколения».