Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги Балтинвестбанка и прогноз по ним. Об этом сообщается на сайте агентства.

У Балтинвестбанка, в частности, были долгосрочные рейтинги депозитов на уровне «Caa1», базовая оценка кредитоспособности «caa3», скорректированная базовая оценка кредитоспособности «caa2», долгосрочные рейтинги риска контрагента «B3», долгосрочная оценка риска контрагента «B3(cr)». Полный список действовавших рейтингов приводится в релизе .

Уточняется, что по долгосрочным депозитным рейтингам банка на момент их отзыва был «стабильный» прогноз.



«Moody's решило отозвать рейтинги по собственным причинам делового характера», — говорится в сообщении.

