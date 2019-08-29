Идея предоставить гражданами возможность в приоритетном порядке выкупать у банков свои просроченные долги пока прорабатывается внутри Минэкономразвития, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

В пятницу «Коммерсант» сообщил , что Минэкономразвития подготовило законопроект, который обяжет банки предлагать заемщикам выкупить свой долг до его передачи третьим лицам по цене, равной цене договора об уступке требования. Соответствующие поправки министерство предлагает внести в законы о взыскании долгов и «О микрофинансовой деятельности».

«Предложения, наделяющие граждан возможностью в приоритетном порядке выкупить у банков просроченные долги, в настоящее время прорабатываются Минэкономразвития исключительно в рабочем порядке», — отметили в МЭР, добавив, что речь идет об обсуждении инициативы внутри министерства.

По итогам проработки вопроса и в случае принятия положительного решения о целесообразности указанной процедуры Минэкономразвития России представит предложение на публичное обсуждение в соответствии с законодательством, добавили в министерстве.