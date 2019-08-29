Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило центральному контрагенту «Национальный Клиринговый Центр» (зарегистрирован в форме небанковской кредитной организации) долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на одну ступень — до уровня «BBB». Также агентство подтвердило рейтинг устойчивости НКЦ на уровне «bbb» и долгосрочный РДЭ в национальной валюте «BBB». Прогноз по рейтингам — «стабильный». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

НКЦ — ключевая операционная дочерняя компания группы «Московская биржа»; является центральным клиринговым контрагентом на валютном рынке, рынках ценных бумаг, сделок РЕПО, деривативов и сырьевых товаров. Компания осуществляет роль посредника между участниками рынка и выступает как контрагент по каждой сделке, в конечном итоге отвечая за выполнение обязательств перед участниками биржевых торгов в случае неисполнения обязательств одним или несколькими участниками рынка.

«Повышение долгосрочного РДЭ в иностранной валюте и пересмотр в сторону повышения уровня поддержки долгосрочного РДЭ НКЦ отражают улучшение финансовой гибкости у России и, как следствие, увеличение способности государства предоставлять поддержку НКЦ, о чем свидетельствует повышение ранее в августе суверенного рейтинга России, — поясняют аналитики. — Fitch считает в высокой степени вероятным предоставление государственной поддержки НКЦ с учетом его важной роли в обеспечении функционирования финансовых рынков в стране и уникальной инфраструктуры компании».

«Подтверждение рейтинга устойчивости отражает исключительно сильную кредитоспособность НКЦ в контексте российского рынка исходя из его внутренней устойчивости. Компания имеет высокую устойчивость к потенциальным убыткам за счет сильного риск-менеджмента и контроля рисков, в основном краткосрочного характера сделок и хорошей финансовой устойчивости, которая также подкрепляется дополнительным запасом прочности и лимитированием максимального размера убытков (а какие-либо убытки сверх установленного лимита должны разделяться с другими участниками рынка). Рейтинг устойчивости также отражает сильную ликвидность НКЦ и хорошие финансовые показатели. Fitch полагает, что внутренняя устойчивость НКЦ, вероятно, будет коррелировать с операционной средой в России и кредитоспособностью суверенного эмитента», — говорится в релизе.

В числе прочего там отмечается, что в 2018 году и первом полугодии 2019-го НКЦ столкнулся с тремя не связанными между собой случаями операционных убытков. Первый случай относился к судебному разбирательству после закрытия позиций допустившего дефолт контрагента в 2015-м. НКЦ проиграл первое арбитражное разбирательство и создал резерв в размере 0,9 млрд рублей в 2018 году, но затем выиграл апелляцию в Верховном суде и полностью восстановил резерв в первом полугодии 2019-го. Второй случай, который обусловил расходы на сумму 0,8 млрд рублей в первом полугодии прошлого года, связан с операционной ошибкой, произошедшей в результате проведенных в ручном режиме корректировок при закрытии позиции допустившего дефолт участника торгов. Третий случай, ущерб от которого может составить до 2,4 млрд рублей и по которому возможна частичная страховая компенсация, относится к биржевым контрактам на зерно: НКЦ обнаружил на нескольких сертифицированных элеваторах недостачу зерна, которое должно было храниться там в качестве залогового обеспечения. В своей отчетности по МСФО за первое полугодии 2019 года НКЦ признал «прочие операционные убытки» на сумму 2,4 млрд рублей по данному случаю.



«Хотя эти расходы не являются очень существенными относительно доходов и капитала НКЦ, они показывают, что система управления рисками, хотя и является развитой, не свободна от случайных ошибок и сбоев. В качестве позитивного момента следует отметить, что НКЦ оперативно внес необходимые корректировки в свои системы/процессы, чтобы предотвратить возникновение аналогичных рисков в будущем», — заключают аналитики.