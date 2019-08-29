Акции «Детского мира» могут быть интересны инвесторам, формирующим портфели дивидендных бумаг. Как написала в обзоре аналитик «Финама» Наталья Малых, с дочки зрения дивидендных выплат компания является самым привлекательным эмитентом в российском ритейле.

«Детский мир» распределяет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО. В середине осени компания может объявить о промежуточном дивиденде. Весь годовой платеж, согласно консенсусу Bloomberg, за этот год составит 9,9 рубля с доходностью 11%.

В «Финаме» ожидают, что хорошая финотчетность и высокие выплаты акционерам могут оказать поддержку бумагам «Детского мира». Прибыль ретейлера в первом полугодии выросла на 15% до 2,2 млрд рублей.

«Акции торгуются с умеренным дисконтом по отношению к аналогам, около 3%, но мы смотрим на акции «Детского мира» прежде всего как на дивидендную историю. Рост бизнеса транслируется в серию выплат с высокой доходностью, в среднем 11,6%, благодаря чему ретейлер будет оставаться привлекательной биржевой историей для инвесторов, особенно на фоне понижения процентных ставок», — считает Малых. Она ожидает роста котировок компании до 103 рублей, сейчас на московской бирже они торгуются на уровне 90 рублей.