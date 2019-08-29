Совокупный объем пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов во II квартале 2019 года увеличился на 2,7% и составил почти 4,1 трлн рублей, свидетельствует отчетность фондов. Данные приводятся в сообщении Центробанка.

Величина пенсионных накоплений выросла на 2,6%, до 2,7 трлн рублей, в то время как объем пенсионных резервов превысил 1,3 трлн рублей (плюс 2,7%).

Основной драйвер роста объема пенсионных средств по итогам отчетного квартала — положительные результаты инвестиционной деятельности. Так, по итогам II квартала положительную доходность в части инвестирования средств пенсионных накоплений показали все фонды (33 организации), в отношении размещения средств пенсионных резервов — 43 из 47 фондов.

Доходность (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду) топ-пяти фондов по величине пенсионных накоплений варьировалась от 6,2% до 13,2%. Величина доходности пяти крупнейших фондов по величине пенсионных резервов находилась в интервале от 7,4% до 12,2%.

Число застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию и количество участников добровольной пенсионной системы на конец II квартала 2019 года составили 37,4 млн и 6,2 млн человек соответственно.

Количество застрахованных лиц, получающих пенсию, по итогам II квартала 2019 года достигло 168,7 тыс. человек (плюс 7,9% по сравнению со значением на аналогичную дату прошлого года), а объем пенсионных выплат увеличился до 6,5 млрд рублей (плюс 32,8%).



В системе негосударственного пенсионного обеспечения также наблюдалась положительная динамика ряда показателей: количество участников, получающих пенсию, выросло до 1,6 млн человек (плюс 3,6%), а объем выплаченных пенсий — до 34,7 млрд рублей (плюс 8,6%).