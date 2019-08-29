ЦБ продлил проверку банка «Восточный» до 30 сентября, говорится в полугодовой отчетности банка по международным стандартам; пока у «Восточного» нет информации о результатах проверки или о возможных корректировках отчетности, которые ЦБ может потребовать от банка, сообщают «Ведомости» .

По итогам предыдущей проверки в прошлом году регулятор потребовал от «Восточного» создать резервы на 19,6 млрд рублей, банк в два этапа начислил резервы на 18 млрд рублей, после чего в мае этого года ЦБ предписал досоздать еще 5 млрд рублей резервов.

Все кредиты, которые ЦБ требовал дорезервировать, были связаны с корпоративным портфелем банка «Юниаструм», который раньше принадлежал Артему Аветисяну и его партнерам Шерзоду Юсупову и Юрию Данилову, им после объединения банков досталось 40,2% «Восточного», в июне этого года в ходе корпоративного конфликта они увеличили долю до контрольной.

Банк предупредил в отчетности, что есть неопределенность в способности соответствовать нормативам в течение года, а это может вызвать «значительные сомнения» в том, что банк сможет непрерывно продолжать свою деятельность.

С начала года капитал «Восточного» вырос на 15% до 27,1 млрд рублей, по данным отчетности, а прибыль банка за шесть месяцев снизилась на 7,9% до 3,8 млрд рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года; банк планирует увеличивать запас капитала и продать часть розничного портфеля кредитов, но этот план не учитывает «допущение о внесении акционерами дополнительного вклада в акционерный капитал в ближайшем будущем», предупредил банк.