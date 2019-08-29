Вокбанк будет присоединен к Московскому Индустриальному Банку. Такое решение принял Центробанк, ставший этим летом владельцем обеих кредитных организаций.

«Банк России принял решение о реорганизации АО «Волго-Окский коммерческий банк» в форме его присоединения к ПАО «Московский Индустриальный банк», — сообщила пресс-служба регулятора.

В планы участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Вокбанка и МИнБанка внесены изменения, предусматривающие их реорганизацию.



Ранее рассматривалась возможность реализации акций Вокбанка заинтересованным инвесторам, но соответствующих обращений в Банк России не поступило, поясняет регулятор.