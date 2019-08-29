Совет директоров ЦБ решил назначить Евгения Писаревского финомбудсменом в сфере финансовых услуг. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение назначить с 9 сентября 2019 года Писаревского Евгения Леонидовича на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций», — сообщает Центробанк.