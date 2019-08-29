ЦБ РФ выпустил разъяснения банкам о том, что льготы при формировании резервов и расчете отдельных нормативов для кредитов санкционным клиентам могут распространяться также на заемщиков, которые оказались под ограничениями из-за прямого или косвенного участия (50% и больше) в их капитале структур под санкциями, следует из информационного письма за подписью первого заместителя председателя Банка России Дмитрия Тулина.

«Банк России в дополнение к информационному письму Банка России от 31.01.2019 № ИН-016-41/10 «Об особенностях применения нормативных актов Банка России» сообщает, что в качестве юридических лиц — заемщиков (контрагентов), в отношении которых введены меры ограничительного характера, могут рассматриваться также юридические лица — заемщики (контрагенты), на которых действие мер ограничительного характера распространяется в связи с прямым или косвенным участием в их уставном капитале в размере 50 и более процентов иных лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера», — говорится в документе.

Регулятор в апреле прошлого года разрешил российским банкам не ухудшать качество кредитов, предоставленных попавшим под санкции США компаниям, напоминает агентство «Прайм». Тем самым банки получили возможность не формировать дополнительные резервы по кредитам таким юрлицам. Кроме того, ЦБ установил льготный расчет норматива Н6 для участников гособоронзаказа и санкционных компаний. Такое послабление было введено ЦБ до 2021 года.

