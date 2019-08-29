Доля участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих в России кредитных организаций во II квартале уменьшилась на 0,11 процентного пункта — до 15,07% на 1 июля (с 15,18% на 1 апреля 2019 года). Такие данные приводятся в опубликованном в пятницу докладе Банка России «Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 июля 2019 года» .

На отчетную дату были зарегистрированы и имели лицензию на осуществление банковских операций в России 138 кредитных организаций с участием нерезидентов ( на 1 апреля было на одну больше).

В абсолютном выражении объем инвестиций нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций РФ на 1 июля составил 401 млрд 254,892 млн рублей (против 402 млрд 463,45 млн на 1 апреля 2019 года). В ЦБ поясняют, что уменьшение инвестиций нерезидентов на 1 млрд 208,56 млн рублей (0,3%) произошло в результате действия разнонаправленных факторов:

уменьшения доли участия нерезидентов в уставном капитале (или их выхода из состава акционеров) десяти кредитных организаций, отзыва лицензии у одной кредитной организации;

увеличения вкладов нерезидентов в уставные капиталы двух кредитных организаций, приобретения нерезидентами на вторичном рынке акций девяти кредитных организаций.

Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций за II квартал увеличился на 11,177 млрд рублей (0,4%) — до 2 трлн 663,023 млрд на 1 июля.

Инвестиции иностранцев в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов РФ, за квартал уменьшились на 1 млрд 208,56 млн рублей — до 370 млрд 866,47 млн на 1 июля, а их доля снизилась на 0,1 п. п., до 13,93% (с 14,03% на 1 апреля).



В 60 кредитных организациях (55 банках и пяти небанковских кредитных организациях) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов (полный список таких кредитных организаций приводится в обзоре ЦБ). Количество таких кредитных организаций и размер участия нерезидентов в их уставных капиталах (271 млрд 807,1 млн рублей) за II квартал 2019 года не изменились. В четырех банках этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов РФ.

