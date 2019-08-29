Для этого была проанализирована статистика по использованию «Детской Карты №1».

Напомним, что «Детская Карта №1» оформляется бесплатно ребенку с 6 до 14 лет как дополнительная к основному счету родителя. По детской карте банка «Восточный» предусмотрено начисление до 7% на остаток средств на счете (без дополнительных условий по размеру остатка и ежемесячному обороту), а также повышенный кэшбэк до 5% в бонусных категориях (до 30 сентября это – «Кафе и рестораны», «Авиабилеты» и «Общественный транспорт»).

Особенность детской карты «Восточного» в том, что родители не только видят, на что тратит деньги ребенок, но и устанавливают лимиты на совершение безналичных операций. Согласно имеющимся данным средний размер лимита по «Детской карте №1» составляет 1 100 рублей – именно такую сумму родители готовы полностью отдать под ответственность своего ребенка. При этом минимальный установленный лимит по детской карте – 500 рублей, а максимальный – 20 тыс. рублей.

Средняя сумма перевода на детскую карту «Восточного» составляет 1 100 рублей. При этом в среднем на одну детскую карту приходится 1,6 переводов в месяц. Таким образом, средняя сумма пополнения детской карты с родительской карты «Восточного» составляет 1 760 рублей в месяц. Именно столько в среднем родители выделяют на карманные расходы (во всяком случае, в их безналичном виде) своим детям.

Как школьники тратят эти деньги? В топе наиболее популярных категорий трат – одежда и аксессуары, продуктовые магазины и супермаркеты, а также рестораны, в частности формата фастфуд. Средний чек по детской карте – 867 рублей.

Наибольшей популярностью детская карта «Восточного» пользуется в Приморском крае (Владивосток и Уссурийск), Республике Саха (Якутия), Иркутской области (Иркутск и Ангарск), Пермском крае (Пермь), а также в Москве.

«Детская Карта №1» – удобный способ перевести деньги своему ребенку, даже если он находится на расстоянии, например, в летнем лагере. В то же время детская карта позволяет контролировать самостоятельные расходы ребенка: в мобильном или интернет-банке можно всегда посмотреть, на что, когда и где были потрачены средства. Там же при необходимости можно в любой момент увеличить или уменьшить лимит по карте.

«Мы считаем, что детская карта – безопасный и эффективный инструмент, используя который, родители могут привить ребенку финансовую культуру. С одной стороны, вы даете ребенку вполне реальную свободу в том, как тратить карманные деньги, а без свободы невозможно вырастить и чувство ответственности. С другой – вы всегда держите руку на пульсе, мягко и ненавязчиво контролируете первые шаги ребенка в освоении финансовых инструментов. Детская карта, без сомнения, важный продукт, который в долгосрочной перспективе способствует повсеместному повышению финансовой грамотности, поэтому его развитие для любого банка интересно не только с точки зрения бизнеса, но и несет просветительскую функцию», – говорит Владимир Кудряшов, вице-президент по розничному комиссионному бизнесу банка «Восточный».

Подробнее о «Детской Карте №1» банка «Восточный» можно узнать на сайте .