Банк «РостФинанс» понизил ставки по трем вкладам в рублях. Доходность депозита «Классика Роста» (от 10 тыс. рублей, от 31 до 400 дней) составит 3,8—7,5% годовых (прежде — 4,1—7,8%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Накопительный Рост» (от 100 тыс. рублей на 91, 181, 367, 730 и 1 095 дней) оформляется под 4,8—6,7% годовых (прежде — под 4,9—6,8%). Проценты ежемесячно капитализируются.

По вкладу «Всегда в Росте» (от 5 тыс. рублей на 1 825 дней) проценты начисляются по периодам: от 4% до 7,1%. Так, за полный срок вклада средние годовые процентные ставки составят 4,56—6,56% (ранее — 4,86—6,86%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Накопительный Рост» и «Всегда в Росте».