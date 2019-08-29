Это 99 отделение, которое открыло свои двери москвичам и гостям столицы. С начала этого года семь новых отделений банка появились в столице, до конца года начнут работать еще пять.

Интерьер отделения выдержан в современном стиле с учетом всех необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов. Простая и понятная система навигации позволяет легко и быстро ориентироваться в новом просторном помещении.

Первое впечатление от нового пространства — открытость, которая прослеживается во всех деталях интерьера. Отсутствие глухих перегородок визуально расширяет новое помещение и делает общение с банком более комфортным. У одного менеджера теперь можно получить все необходимые услуги и консультации. Удобные переговорные комнаты, напротив, обеспечивают полную конфиденциальность общения и проведения любой сделки.

В отделении действует электронная система управлению очередью, оборудованы удобные зоны ожидания, детский уголок, где маленькие посетители могут провести время, пока родители решают финансовые вопросы.

В новом офисе доступен широкий спектр банковских услуг для физических лиц. Розничные клиенты могут оформить вклады и банковские карты, кредиты, получить консультации специалистов по любым финансовым вопросам, подключить мобильное приложение и многое другое.

Для работы с премиальными клиентами организована специальная зона. К их услугам персональное финансовое планирование. Держателям премиальных карт Альфа-Банка предоставляется широкие возможности – бесплатное снятие наличных в банкоматах по всему миру, начисление повышенного процента на остаток по счету, льготный курс конвертации. Небанковские сервисы включают в себя доступ в бизнес-залы аэропортов России, консьерж-сервис, страхование с расширенным покрытием и многое другое.

Кроме того, через банкоматы в зоне самообслуживания клиенты могут со совершить все необходимые операции – перевести средства с карты на карту или на вклад, оплатить мобильную связь, услуги ЖКХ и многое другое.

«Наравне с активным развитием онлайн сервисов Альфа-Банк расширяет свою сеть отделений. Нам важно, чтобы клиенту было удобно общаться с банком и получать финансовые услуги в любом удобном ему канале – будь то мобильный или интернет-банк, колл-центр или отделение. Наша задача, чтобы общение с банком было комфортным, быстрым и эффективным. Именно эту цель мы ставим перед собой, открывая новые офисы», - комментирует Сергей Шевченко, член правления, директор по управлению и развитию сети Альфа-Банка.

Кроме того, в новом отделении обслуживаются компании малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, которые могут открыть расчетный счёт, оформить зарплатный проект, взять кредит на развитие бизнеса, воспользоваться услугами лизинга и различными нефинансовыми сервисами для предпринимателей, получить юридические консультации при открытии нового дела или по сопровождению в сфере бухгалтерского и налогового учета и многое другое.