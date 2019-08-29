Темп роста стоимости «набора первоклассника» впервые за четыре года оказался ниже инфляции, свидетельствуют данные Росстата .

Специалисты ведомства ко Дню знаний рассчитывают стоимость «набора первоклассника» — комплекта вещей, канцелярских принадлежностей, учебных и дидактических материалов, которые потребуются мальчикам и девочкам в новом учебном году.

В среднем по России, чтобы собрать в школу мальчика, потребуется 18 501 рубль, девочку — 22 956 рублей.

Регионы с самыми дорогими наборами для мальчика — Чукотский автономный округ (24 875 рублей), Камчатский край (24 388 рублей), Ненецкий автономный округ (23 024 рубля), Хабаровский край (22 957 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (22 808 рублей), для девочек — Камчатский край (31 738 рублей), Хабаровский край (30 509 рублей), Чукотский АО (29 546 рублей), Ненецкий АО (29 373 рубля), Ямало-Ненецкий АО (28 550 рублей).

Дешевле всего собрать в школу мальчика в Ингушетии (13 459 рублей), Орловской области (13 873 рубля), Омской области (13 929 рублей), Республике Алтай (13 944 рубля), Забайкальском крае (14 530 рублей), девочку — в Республике Алтай (15 968 рублей), Омской области (17 519 рублей), Ингушетии (17 560 рублей), Мордовии (18 934 рубля), Забайкальском крае (19 019 рублей).



«Впервые с 2016 года изменения стоимости «набора первоклассника» для мальчика и девочки оказались ниже индекса потребительских цен. В 2019 году увеличение его стоимости по отношению к июлю 2018 года составило 3,2% для мальчика и 2% для девочки. Прирост потребительских цен за этот же период — 4,6%. Похожая динамика наблюдалась в 2015 году, когда величина ИПЦ по отношению к июлю 2014 года составила 15,6%, а изменения в стоимости школьного комплекта — 15,1% для мальчика и 13,1% для девочки», — отмечается в сообщении Росстата.

