В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, сообщают «Известия» . При этом из 6 млн неработающих пожилых людей часть закончили трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности.

Данные о численности трудящихся россиян предпенсионного возраста содержатся в письме Пенсионного фонда России (ПФР) в Роструд. На основе информации о работающих мужчинах 1959–1963 годов рождения и женщинах 1964–1968 годов рождения, первых в России 1,8 млн человек, последних 2,2 млн человек. Таким образом, работают 4 млн предпенсионеров. По информации Росстата на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек. Так, официально трудоустроены лишь 40% граждан предпенсионного возраста.

Согласно данным Минтруда за июль этого года, неработающих граждан предпенсионного возраста по методологии Международной организации труда (МОТ) составляет 6,1 млн человек. Часть из них уже вышла на заслуженный отдых досрочно или не могут работать.

По мнению экспертов, порядка 20–25% предпенсионеров могут находиться в «серой зоне», то есть трудоустроены неофициально — предприятиям невыгодно отказываться от пожилых сотрудников, которые обладают большим опытом.