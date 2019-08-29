Агентство по страхованию вкладов рассчитывает на горизонте трех-четырех лет сократить время между отзывом лицензии у банка и началом выплат вкладчикам до семи рабочих дней. Об этом сообщил генеральный директор АСВ Юрий Исаев. Сейчас предельный срок составляет 14 дней.

«Ничего нам не мешает до семи дней довести на горизонте ближайших трех-четырех лет», — сказал Исаев, выступая на экспертно-аналитическом совете АСВ по гармонизации систем страхования вкладов в государствах — членах ЕАЭС.



Он уточнил, что сократить сроки позволит переход на цифровые каналы обслуживания, в том числе обслуживание через сайт госуслуг. «Мы уже практически прошли все фильтры правительственные, связанные с ЕПГУ, нас туда допустили. Сейчас идет работа над инструкциями <…> Дальнейшие выплаты через электронные каналы будут идти в режиме реального времени. Я думаю, что мы вполне в состоянии в течение полутора-двух лет такую штуку запустить», — отметил глава АСВ.