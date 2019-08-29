Генеральным директором Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства назначен Олег Говорун. Соответствующее распоряжение правительства, подписанное накануне премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано в четверг, 29 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточняется, Говорун назначен на указанную должность сроком на три года.

Полномочия Александра Плутника, возглавлявшего до этого Фонд защиты прав дольщиков, досрочно прекращены по его просьбе , свидетельствует другое распоряжение Кабмина.

Напомним, что Александр Плутник занимает должность гендиректора АО «ДОМ.РФ».

Олег Говорун 27 мая текущего года занял должность заместителем генерального директора «ДОМ.РФ» . Плутник, комментируя назначение, уточнял, что Говорун займется вопросами взаимодействия с региональными органами власти, в том числе решением проблем обманутых дольщиков.

Говорун в 2013—2019 годах занимал должность начальника управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое в 2018 году преобразовано в управление администрации президента РФ по приграничному сотрудничеству. В 2012 году занимал должность министра регионального развития РФ.

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, ставший первой в России публично-правовой компанией, работает с октября 2017 года. Создан правительством РФ с целью урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками.