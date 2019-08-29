Наблюдательный совет ВЭБа, заседание которого состоялось в четверг, 29 августа, в Белом доме, одобрил предоставление бридж-кредита на сумму до 111 млрд рублей на создание промышленного кластера в Усть-Луге на Балтийском море, который «Газпром» будет строить вместе с компанией «РусГазДобыча», принадлежащей бывшему партнеру Аркадия Ротенберга Артему Оболенскому. Об этом заявил по итогам заседания председатель госкорпорации Игорь Шувалов, сообщает РБК .

«В проекте в Усть-Луге на первоначальном этапе ВЭБ является единственным кредитором, но этот этап будет длиться в течение года, и мы должны подготовить проект к тому, чтобы он был привлекателен и для других инвесторов и других кредиторов», — сказал Шувалов.

Он напомнил, что ВЭБ финансирует этот проект вместе с самим «Газпромом». Сумму финансирования со стороны газовой компании он не назвал, лишь отметив, что она большая. По данным РБК, «Газпром» на первом этапе предоставит займы на 38 млрд рублей, таким образом, на начальном этапе в общей сложности проект получит 149 млрд рублей. Эти средства пойдут, в частности, на проектную документацию и уточнение капитальных затрат.

Соглашение о кредите ВЭБа будет подписано в ходе Восточного экономического форума, который начнется 6 сентября, добавил Шувалов. Кредит госкорпорации будет предоставлен за счет депозитов федерального бюджета и имущественного взноса в капитал, следует из презентации проекта, подготовленной для ВЭБа (у РБК есть копия).

Общая потребность в финансировании промышленного кластера в Усть-Луге, включающего мощности по переработке 45 млрд куб. м газа и производству 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год и до 3 млн тонн различных марок полиэтилена, оценивается в 2,388 трлн рублей. Из них ВЭБ в общей сложности может предоставить 535,5 млрд рублей (включая долгосрочные кредиты) в виде кредитов за счет депозитов Фонда национального благосостояния и субсидий в виде имущественного взноса, а «Газпром» — 178 млрд рублей, говорилось в презентации.

Кластер в Усть-Луге — «большой, дорогой и, конечно, требует внимательного отношения со стороны государства с учетом того, что без государственной поддержки проект стартовать не может», сказал премьер Дмитрий Медведев, начиная заседание набсовета ВЭБа.

Помимо ВЭБа в финансировании кластера примут участие также ВТБ и Газпромбанк, сказал в начале июня замминистра финансов Андрей Иванов.



По данным СПАРК, 100% «РусГазДобычи», партнера «Газпрома» в этом проекте, принадлежит Национальной газовой группе, которую в августе 2016 года создали бизнесмен Аркадий Ротенберг (у него был 51%) и председатель совета директоров СМП Банка Артем Оболенский (49%) (СМП Банк был подконтролен Ротенбергу). Затем Ротенберг передал контроль в компании Оболенскому, а с 5 апреля 2019 года у банкира осталось 75,5% группы, еще 24,5% получил закрытый комбинированный ПИФ «Газпромбанк Портфельные инвестиции».