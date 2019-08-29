Наблюдательный совет «ВЭБ.РФ» одобрил участие госкорпорации в финансировании строительства четвертого участка Центральной кольцевой автодороги в Московской области. Об этом журналистам сообщил глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, передает ТАСС.

«Мы сегодня доложили наблюдательному совету по финансированию четвертого участка ЦКАД. Мы, переговорив с кредиторами (это в том числе и Евразийский банк развития, и Сбербанк), договорились, что ВЭБ на себя возьмет часть младшего и часть старшего долга. Мы создали условия, при которых другие кредиторы чувствуют уверенность в том, что этот проект является возвратным, эффективным и что стройка будет завершена в срок. Решение по этому проекту принято положительное», — сказал Шувалов.

Ранее стоимость строительства четвертого участка оценивалась в 85,4 млрд рублей (из которых 49,7 млрд рублей вносит государство, 35,7 млрд рублей — инвесторы). Однако в апреле министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что ЦКАД-4 подорожает на 2,6 млрд рублей из-за переноса сетей и изъятия дополнительных земель. Средства должны предоставить частные инвесторы.

Вице-премьер Максим Акимов отмечал, что правительство РФ может допустить ВЭБ к участию в проекте строительства ЦКАД-4. При этом он напомнил, что «там существуют некоторые ограничения, запрещающие компаниям с госучастием выступать в качестве инвесторов». Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко ранее сообщал, что основной пул инвесторов для строительства четвертого участка ЦКАД сформирован, указав, что в числе инвесторов присутствует ВЭБ.

Четвертый участок ЦКАД пройдет по юго-востоку Московской области, от пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» до пересечения с автомагистралью М-4 «Дон». Этот отрезок будет проходить через Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, городские округа Электросталь и Домодедово.



Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 — Московскому малому кольцу («Малая бетонка»). Проект разделен на пять участков. Достроить четвертый участок ЦКАД должны были к концу 2018 года, потом срок сдвинулся на декабрь 2019 года, а позднее — на октябрь 2021 года.