Минфин запустит продажу облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) нового формата 2 сентября. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак на брифинге, посвященном началу продаж ОФЗ-н, передает ТАСС.

«2 сентября Министерство финансов возобновляет продажу облигаций федерального займа для физических лиц, что известно как ОФЗ для населения. Российским гражданам предлагается стать владельцами специальных государственных облигаций нового формата», — сообщил Сторчак.

Гражданам предоставят право использовать ОФЗ-н как залог в определенных банках, также отметил замглавы Минфина.

«Вы приобрели этот инструмент, вам неохота терять купонный доход, тем не менее у вас есть вопросы ликвидности, выполнения текущих обязательств, вам нужен срочно кеш (наличные. — Прим. ТАСС). Пожалуйста, под залог этого инструмента берете краткосрочную ссуду, работаете деньгами. Возвращаете краткосрочную ссуду, банк возвращает ваши права на ОФЗ-н», — пояснил Сторчак.

Замминистра добавил, что срок привлекаемого кредита можно сопоставить со сроком погашения облигаций, а также что только четыре банка-агента будут в праве работать с этим инструментом как с залоговым обеспечением.



Сторчак 27 августа говорил журналистам, что Минфин планирует выпустить «народные облигации» в сентябре текущего года. Предполагается, что они будут запущены в новом формате — выпуски будут проводиться один за одним, чтобы эти ценные бумаги всегда были доступны для покупки.