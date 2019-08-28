В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн рублей меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии. Это следует из материалов ведомства к макропрогнозу, сообщает РБК .

Консервативный сценарий предполагает, что ВВП в 2020 году вырастет лишь на 1,1%, в 2021 году — на 1,9%, в то время как в базовом сценарии в 2021 году Россия выходит на целевые темпы экономического роста выше 3%. В целом ВВП в консервативном варианте прогноза увеличивается на 10,7% за пять лет — по сравнению с ростом на 15,5% в базовом варианте, следует из расчетов РБК на базе прогноза Минэкономразвития.

В консервативном сценарии бюджет России с 2020 года остается без нефтяных сверхдоходов. По бюджетному правилу Минфин на дополнительные доходы от нефти закупает валюту для пополнения резервных фондов. Дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже 40 долларов за баррель в ценах 2017 года. Базовый вариант прогноза предусматривает цены на нефть от 53 долларов до 57 долларов за баррель в течение пяти лет.

Падение цен на нефть в пессимистичном сценарии спровоцирует дополнительный рост курса доллара. Среднегодовой курс доллара к рублю в базовом сценарии Минэкономразвития вырастет с 65,4 рубля в 2019 году до 67,4 рубля в 2024 году. Консервативный прогноз более пессимистичен — в районе 69 рублей за доллар в 2020–2021 годах. А в 2024 году номинальный курс доллара дойдет до 70,5 рубля.

Среднеконтрактные цены на российский трубопроводный газ, включая поставки в СНГ, прогнозируются в консервативном варианте на уровне 149,6 доллара за 1 тыс. кубометров в 2020 году с последующим ростом лишь до 155,2 доллара к 2024 году. В базовом варианте 1 тыс. кубометров российского газа к 2024 году подешевеет до 174,1 доллара.

Инвестиции в основной капитал будут расти на 5–6% ежегодно, исходя из базового прогноза министерства. В 2020 году ведомство прогнозирует рост инвестиций на 5%, в 2021 году — уже на 6,5%. Консервативный вариант предполагает рост инвестиций на 3,6% в 2020 году, затем их торможение до 3,1% в 2022 году.

Потребительский спрос (розничный товарооборот) в обоих сценариях резко замедлится в 2020 году. Затем оборот розницы будет медленно расти — до 2,7% к 2024 году в базовом прогнозе и до 2,3% в консервативном.

Реальные располагаемые доходы населения в консервативном сценарии будут расти на 1,1% в 2020 году, а к 2024 году темпы их роста достигнут 1,9%. В целом консервативный вариант предполагает увеличение реальных располагаемых доходов на 8% за пять лет, по сравнению с ростом на 11,2% в базовом варианте.